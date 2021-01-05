شروط استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز في 7 محافظات والأوراق المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت اليوم فعاليات معرض تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقام خلال الفترة من 4 إلى يناير، في مركز مصر للمعارض، والذي يهدف إلى عمل المركبات والسيارات الأجرة والميكروباص والملاكي بالطاقة النظيفة، وتقوم البنوك بتمويل المشروع بفائدة قليلة قدرها 3% فقط وعلى 10 سنوات.

تفاصيل تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كما سيتم تطبيق المشروع كمرحلة أولى في 7 محافظات، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس والقليوبية والبحر الأحمر وبور سعيد.

وجاءت شروط تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز كما يلي:

أولاً: أن لا يقل السن عن 21 سنة وأن لا يزيد عن 55 عام.

ثانياً: حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة ثالثة “حد أدنى” وسارية.

ثالثاً: تقديم شهادة الخدمة العسكرية بالآداء أو الإعفاء.

رابعاً: عدم صدور أي أحكام ضد المتقدم.

خامساً: التعهد بالإلتزام بسداد الأقساط في موعدها.

سادساً: عدم تعاطي المتقدم للمخدرات وبتحليل في جهة تحددها وزارة الصحة.

سابعاً: وصول فترة السداد لـ 120 شهر.

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الأوراق والمستندات المطلوبة لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة

1- بطاقة الرقم القومي للضامن والمتقدم “صورة”.

2 – إثبات محل الإقامة للضامن والمستفيد بعقد إيجار أو إيصال كهرباء أو غير ذلك.

3 – أن تكون رخصة السيارة المتهالكة والمطلوب إحلالها وتجديدها سارية.

وللتسجيل من خلال هذا الرابط: https://www.gogreenmasr.com/ar/login