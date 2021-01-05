وزير الأوقاف : مصر عبر تاريخها الصخرة التى تحطمت عليها أطماع الغزاة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى بيان له، إن مصر كانت عبر تاريخها الطويل هى الصخرة التى تحطمت عليها أطماع الغزاة والطامعين من التتار وغيرهم، وكانت وستظل، بإذن الله تعالى، حائط الصد الحصين والأخير دائما عن أمتها وأمنها القومى.

وتابع: "ومن فضل الله، عز وجل، أن جعل أمر المؤمنين بيد الله جل شأنه، ثم بأيديهم هم لا بأيدى غيرهم، فقال سبحانه : "وَإِن تَصۡبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا یَضُرُّكُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا یَعۡمَلُونَ مُحِیطࣱ"، غير أن ذلك يستلزم إلى جانب الاعتصام بالله، عز وجل، العمل ثم العمل والأخذ بالأسباب ثم الأخذ بالأسباب، وتطهير صفوفنا أولا بأول من الخونة والعملاء والمأجورين والضرب على أيديهم بيد من حديد، فالحياد فى قضايا الوطن فى الأوقات الحاسمة خيانة لا تغتفر".