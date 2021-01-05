شاهد .. خبير مناعة عالمى : التحور الأخير لـ كورونا خطير وانتشاره رهيب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترينت، إن سبب إعلان بريطانيا إغلاقًا عامًا للمرة الثالثة، هو التحور الجينى الأخير لـ فيروس كورونا والذى أدى إلى انتشار وصفه بـ"الرهيب" بشكل غير مسبوق فى البلاد.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه بالرغم من استعداد بريطانيا كانت على استعداد تام لمواجهة كورونا، فإن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لم تسمح باستقبال مرضى جدد فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الفيروس المتحور من كورونا، خطير للغاية وانتشاره سريع جدًا. وأكد أنه تم تطعيم مليون شخص من "ضعاف الصحة" حتى الآن بلقاح أكسفورد - أسترازينيكا، لافتا إلى أن هناك خطة لتطعيم 30 مليون شخص يمثلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ "كوفيد 19" بأسرع ما يمكن، بواع مليونى شخص أسبوعيًا.

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