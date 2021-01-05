غلق طريق الإسماعيلية أمام حركة السيارات بسبب الشبورة المائية

جدة - نرمين السيد - وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. يذكر أن محور 30 يونيو وطريق العين السخنة، تم غلقهما أيضَا بسبب الشبورة المائية.

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