الفلاحين تناشد بتحويل المركبات الزراعية إلى العمل بالطاقة النظيفة

اشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بالمعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقه النظيفة، مطالبا باحلال وتحويل المركبات والالات الزراعيه للعمل بالطاقه النظيفة.

وقال "ابوصدام" خلال تصريحات له اليوم ، إن المبادرة القوميه لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سوف تساهم في الحفاظ علي البيئه من التلوث وتوفر من التكاليف التي تنفق جراء شراء(البنزين والسولار) مما يساعد في تحسن الحاله المعيشيه للمستخدمين .

وناشد بضرورة العمل علي احلال الجرارات الزراعيه والمعدات الاخري من ماكينات ري وتسويه وزراعه والتي تعمل بالبنزين أو السولار لتعمل بالغاز مع نشر وانشاء البنيه الاساسيه والخدمات اللازمه لذلك بالقرب من التجمعات الزراعية.

واوضح عبدالرحمن ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الاطار سوف تسهم إلي حد كبير في الاستفاده القصوي من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر وتعمل علي حفظ التوازن البيئي وتخفض التكاليف وتساهم في تحسن الصحه العامه والتي تؤدي الانبعاثات الدخانيه إلي التأثير السلبي عليها.