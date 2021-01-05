الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للغاز

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الحكومة المصرية التفاصيل الكاملة عن البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة ضمن المبادرة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المعرض الأول للتكنولوجيا صباح الإثنين، وتحظى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى باهتمامات بالغة بين غالبية الجمهور وخاصة السائقين لما لها الفرصة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وإحلال مركباتهم القديمة واستبدالها بأخرى حديثة بفائدة أقل عبر عدة شروط وضعتها الحكومة.

مطلع ديسمبر 2020 اتخذت المبادرة منحنى تصاعدي بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعطي المؤشر ليفتح الباب أمام السيارات الملاكي لتنضم تحت جناح مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة وتحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي ، بعدما اقتصرت في البداية على الميكروباص والتاكسي والأتوبيسات فقط.

المبادرة منحت أصحاب السيارات الملاكي الميكروباص والتاكسي والأتوبيسات فقط قبلة الحياة لتجديد مشروعهم، أو مركباتهم مرة أخرى عبر الحصول على قرض بفائدة 3% على أن يتم سداد المبلغ الإجمالي عبر دفعات أقساط لحل الأزمة والتيسير على المواطنين، ونظرًا لإقبال المواطنين لمتابعة حملة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقدم لكم في التقرير التالي كل المعلومات والشروط وطرق الاستفادة من حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى إحلال وتجديد 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، إضافة إلى تحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، ومن المقرر تطبيق المرحلة الأولى في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والقليوبية والبحر الأحمر على أن يتم تعميمها مجددًا في باقي المحافظات على عدة مراحل.

15 مليار جنيه لتمويل مبادرة إحلال السيارات

البنك المركزي المصري حدد حزمة من التدابير المالية لتمويل المشروع تقدر بـ 15 مليار جنيه، مع وضع فائدة تقدر بـ 3 % مقطوعة وستكون متوفرة في كل البنوك فيما فتحت الحكومة باب تواصل مع الجمهور عبر تخصيص خط ساخن لتقى الشكاوى والمعلومات والاستفسارات عن المبادرة 16733 .

رابط التسجيل في مبادرة إحلال وتحويل السيارات

كما خصصت الحكومة موقع إلكتروني للمواطنين للتسجيل في المباردة والتواصل مع أصحاب السيارات والرد على استفساراتهم وتحديد الذين ينطبق عليهم الشروط من أجل مساعدتهم في التوجه إلى البنوك للحصول على القرض والأقساط وطريقة السداد ومدتها وللدخول إلى الرابط والتسجيل يرجى الضغط هنا

شروط تمويل سيارات الملاكي والأجرة والميكروباص

وحددت المبادرة عددًا من الشروط يجب توفيرها في العميل للحصول على قرض لتمويل سياراة سيارات الملاكي والأجرة والميكروباص من بينها ألًا يقل سنة عن 21 عامًا وألًا يزيد عن 55 خلال فترة سداد أول قسط.

أما عن الشرط الثاني فقد شدد على ضرورة أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سيارة، ثم يقدم العملاء المستندات التي تثبت قدرتهم على دفع الأقساط ولديهم القدرة المالية على الأمر مع تقديمهم عددًا من المستندات من بينها الدخل الشهري، وسندات الملكية إضافة إلى إقرار في حالة الوديعة.

فيما تصل فترة السداد على مدة قدرها 120 شهرًا متضمنة فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، كما حددت المبادرة أن يلتزم عميل سيارات الأجرة والميكروباص بضرورة تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألًا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو جريمة قتل أو مخلة بالشرف أو أى عقوبة مقيدة للحرية مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحددت المبادرة شرط أخر أن يتقدم العملاء بمستندات تثبت عدم تعاطيهم أى مواد مخدرة خلال توقيع الكشف الطبي عليهم طبقًا للشروط والجهات التي تحددها وزارة الصحة.

المستندات المطلوبة لإحلال السيارات القديمة

أما أن الأوراق المطلوبة لإحلال السيارات القديمة بالجديدة فقط اشترطت المبادرة أن يتقدم السائق أو المواطن بعدة مستندات من بينها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وألًا تكون منتهية إضافة إلى ضامن ينطبق عليه نفس الشروط والأحكام.

وعن الشرط الثاني فيجب على الشخص تقديم مايثبت تواجده في محل إقامته سواء عقد تملك أو إيجار أو إيصال كهرباء أو نور أو فاتورة إنترنت وأن تكون جميع المستندات حديثة وألًا يمر عليها أكثر من 3 أشهر على أن تنطبق نفس الشروط على الضامن أيضَا.

أما عن الشرط الثالث فيجب على المواطن تقديم صورة من رخصة سارية للسيارة المراد تحويلها إلى غاز طبيعي ة أو المراد إحلالها واستبدالها بأخرى جديدة.