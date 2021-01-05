موقع إحلال السيارات الإلكتروني gogreenmasr وشروط التسجيل

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محمد سياف - ابو ظبي - الزحام الشديد في اليوم الأول من إطلاق معرض تكنولوجيا إحلال السيارات إلى العمل بالطاقة النظيفة يؤكد أهمية مبادرة الرئيس السيسي التي تعمل لصالح المواطن في التحول إلى الغاز والتخلص من السيارات القديمة التي يزيد عمرها عن 20 عام والحصول على أخرى جديدة مع تمويل من البنوك المصرية الذي يحفز على عملية التسجيل بقيمة فائدة 3% فقط.

موقع إحلال السيارات الإلكتروني

تسهيلاً على المواطنين الراغبين في التقديم على مبادرة إحلال السيارات تم تدشين موقع gogreenmasr للتسجيل على الموقع ويتم الدخول عليه من خلال:

إنشاء حساب على منصة gogreenmasr.

كتابة البيانات المطلوبة على الموقع ومنها:

كتابة الاسم كاملاً ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

كتابة الرقم القومي ورقم التليفون الأرضي.

تسجيل العمر واختيار المحافظة والضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في موقع إحلال السيارات

يتم التقديم على السيارات للعمل بنظام الطاقة النظيفة والذي شهد إقبالاً وتساؤلات كثيرة من المواطنين الراغبين في تغيير السيارات القديمة لديهم في اليوم الأول لمعرض تكنولوجيا إحلال السيارات الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين الرابع من شهر يناير ويستمر لمدة يومين وحتى السادس من شهر يناير 2021.