عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للطلائع ويقود الفريق أمام الزمالك

كشف نادي طلائع الجيش عن تعيين عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق العسكري، وذلك بعد تقدم طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

أعلن أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش في تصريحات صحفية : "عبد الحميد بسيوني أصبح المدير الفني للفريق، وسيقود الجيش من المباراة المقبلة للفريق في الدوري المصري أمام الزماك".

جدير بالذكر ان فريق طلائع الجيش لديه ضد الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري في استاد السويس.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

ودخل طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش الذي قدم استقالته مؤخرا عقب خسارته أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، حسابات إدارة النادي الإسماعيلي لقيادة الفريق خلفا أبوطالب العيسوي، الذي يقود الفريق حاليات مؤقتا لخلفا للراحلين عن الفريق، البرازيلي، ريكاردو، ومحمد وهبة الذي قدم اعتذارا عن استكمال مهمته مع الدراويش.