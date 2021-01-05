دوت الخليج يرصد قصة مصمم أزياء هدد عرش وزيرة الصحة

وزيرة الصحة فى حفل زفاف - أرشيفية
سبب فيديو وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، الذى صوره مصمم الأزياء، سامو هجرس، وهى تهنئ عروس فى إحدى دور المناسبات المغلقة، حرجًا بالغًا لها، فى ظل تفشي فيروس كورونا، وقرار مجلس الوزراء، الذى هي عضوًا فيه بمنع إقامة الأفراح داخل الأماكن المغلقة، وتتناول دوت الخليج التفاصيل:
دوت الخليج يستعرض التفاصيل
وأثر فيديو العشر ثوانى لوزيرة الصحة، هالة زايد، فى تهديد استمرارها على منصبها ، حيث ضربت بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط، وشاركت فى حفل زفاف يجمع المئات، وفى هذا مخالفة لنص قرار مجلس الوزراء، بمنع إقامة الحفلات داخل الأماكن المغلقة، وحظر التجمعات، ونتناول أبرز الملاحظات عن الموضوع.
دوت الخليج يستعرض تصريحات وزيرة الصحة
- كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أكدت فى تصريح لها، مع الإعلامية لميس الحديدى، إنها لاحظت تراخيًا فى تطبيق الإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن التعرض للأماكن المغلقة، من أكثر الأسباب التى تؤدى للإصابة وبالرغم من ذلك، حرصت على حضور حفل زفاف فى مكان مغلق.
- وزيرة الصحة، هى المعنية الأولى بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبالرغم من ذلك كانت من حضور الحفل وسط تجمع العشرات دون الالتزام نهائيًا بارتداء الكمامة من جانب المدعويين.
وزيرة الصحة ومستشفى الحسينية
لم تمضِ سوى بضعة أيام على مرور واقعة مستشفى الحسينية، التى راح ضحيتها أكثر من مواطن متأثرًا بفيروس كورونا، وبالرغم من سير التحقيقات فى هذا الشأن إلا أن تحرك الوزيرة إلى إحدى دور المناسبات المغلقة، أمر أثار ضيق البعض.
- وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، هى ضمن أعضاء مجلس الوزراء، وبدورها خلال أزمة كورونا، هى المسئولة الأولى على تقديم الإرشادات وتوجيه المواطنين، ولابد أنها تكون أول من يطبق الإجراءات الاحترازية على نفسها، وتحاول قدر الابتعاد على الأماكن المزدحمة، ولكن بحضورها الحفل خالفت ذلك أيضًا.
- لا شك أن الدولة المصرية، وعلى رأسها وزارة الصحة، قد بذلك مجهودًا كبيرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن هذا المشهد الأخير لوزيرة الصحة، وهى داخل إحدى دور المناسبات، كان صادمًا خاصة بعد واقعة مستشفى الحسينية الذى أثار حالة من الفزع عند المصريين.
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