طارق العشري ممنوع من التدريب لنهاية الموسم والسبب!

أعلن نادي طلائع الجيش عن قبول استقالة طارق العشري المدير الفني للفريق بعد سلسلة من الخسائر لحقت بالفريق، ووضعت الأستقالة العشري في موقف صعب حيث سيصبح ممنوع من التدريب لنهاية الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

لائحة جديدة

ويأتي منع طارق العشري من تولي فريق في الدوري المصري الموسم الحالي، بناء على اللائحة الأخيرة التي تنص على "منع تولي مدرب تدريب فريق آخر في الدوري في حالة قبول استقالته".

ورحل طارق العشري، عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

ودخل طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش الذي قدم استقالته مؤخرا عقب خسارته أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، حسابات إدارة النادي الإسماعيلي لقيادة الفريق خلفا أبوطالب العيسوي، الذي يقود الفريق حاليات مؤقتا لخلفا للراحلين عن الفريق، البرازيلي، ريكاردو، ومحمد وهبة الذي قدم اعتذارا عن استكمال مهمته مع الدراويش.

مدرب جديد للطلائع