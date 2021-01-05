خبير قانونى : تصوير المرضى بالمستشفيات لتشويه المنظومة الصحية جريمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - علق أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، الدكتور مصطفى السعداوى على بيان جماعة الإخوان الإرهابية بشأن تصوير حالات الوفاة بسبب كورونا فى مستشفيات العزل ونشرها على مواقع الاجتماعى لخفض مستوى ثقة المواطنين فى المنظومة الصحية، والذي تم تطبيقه دور فى واقعة مستشفى عزل الحسينية.





وخلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، وصف بيان الإخوان بأنه "بيان أسود" ينم عن خطط الجماعة الشيطانية، مؤكدًا أنه وفقًا للقانون فإن تصوير الأوضاع داخل المستشفيات بغرض ادعاء القصور فى المنظومة الصحية، يعد جريمة إرهابية عقوبتها السجن المشدد. وقال إن مرتكب هذا الفعل حتى وإن لم يكن ينتمى إلى أى تنظيم، فإن التهمة تكون لصيقة به لأنه شارك جماعة إرهابية فى أغراضها، وتكون عقوبتها الحبس من من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

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