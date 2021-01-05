شاهد .. محافظ المنيا : حررنا مئات المخالفات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، شنت المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات على محطات السكة الحديد ومواقف السيارات لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية.





وأضاف أسامة القاضى، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم تحرير 350 مخالفة يوم الأحد الماضى، و305 أمس الإثنين، كما جرى إغلاق كثير من المقاهى، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأوضح أنه تم غلق عيادات صحية بمركز مطاى خلال حملة تفتيشية بالتنسيق مع مديرية الصحة، بسبب وجود نفايات طبية، مناشدًا المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لحمية أنفسهم وذويهم من العدوى.

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