وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التجديد يكون فى المستحدثات كغرس الأعضاء الآدمية، والمعاملات المصرفية المعاصرة والتأمين على الحياة.
وتابع الدكتور أحمد كريمة: "التجديد لا يكون فى الإعلام .. وأنا أعيب على بعض المنسوبين إلى الدعوة حينما يطرح قضايا خلافية فى الإعلام لمن يعقل ومن لا يعقل .. وإنما ذلك يكون فى القاعات البحثية كعمل أكاديمى".
وأردف: "الفقهاء فقط هم من يحق لهم الفتوى"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ"، وقوله سبحانه : "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أحمد كريمة : ثوابت الدين لا تقبل التجديد .. والفقهاء هم أهل الفتوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.