فيديو .. أحمد كريمة : ثوابت الدين لا تقبل التجديد .. والفقهاء هم أهل الفتوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن بنيان الدين الرئيس وثوابته وما هو معلوم منه بالضرورة لا يقبل التجديد، مثل مسائل التوحيد، وأركان الإسلام.





وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التجديد يكون فى المستحدثات كغرس الأعضاء الآدمية، والمعاملات المصرفية المعاصرة والتأمين على الحياة.

وتابع الدكتور أحمد كريمة: "التجديد لا يكون فى الإعلام .. وأنا أعيب على بعض المنسوبين إلى الدعوة حينما يطرح قضايا خلافية فى الإعلام لمن يعقل ومن لا يعقل .. وإنما ذلك يكون فى القاعات البحثية كعمل أكاديمى".

وأردف: "الفقهاء فقط هم من يحق لهم الفتوى"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ"، وقوله سبحانه : "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ".