نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات في القاهرة لمتابعة تطبيق غرامة عدم إرتداء الكمامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في جولة مفاجئة "كارفور المعادي" و"سيتي سنتر" وبحضور اللواء ايهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق واللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، وذلك للتأكد من التزام المحال والمواطنين بإرتداء الكمامات وإتباع الإجراءات الاحترازية.

ولاحظت النائبة خلال المرور زيادة الوعي والالتزام لدى المواطنين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

يأتي هذا تنفيذا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

وشددت نائب المحافظ على أهمية متابعة روؤساء الأحياء بنطاق المنطقة الجنوبية، لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على أنه سوف يتم الاستمرار تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم.