انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن الظواهر الجوية المتوقعة بدايةً من اليوم وحتى الأحد القادم وحالة طقس الثلاثاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بدايةً من الثلاثاء وحتى الأحد القادم، ولوحظ في تقرير الأرصاد عودة سقوط الأمطار على مدار الثماني وأربعين ساعة المقبلة، وذلك ببعض الأماكن، مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب.

الأرصاد الجوية تعلن الظواهر الجوية المتوقعة لمدة 6 أيام

وجاءت الظواهر الجوية وأماكن الأمطار لمدة 6 أيام بداية من الثلاثاء على النحو التالي:

الثلاثاء 5 يناير

أمطار بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة، مع تساقط شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الأربعاء 6 يناير

تساقط شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

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الخميس 7 يناير

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الجمعة 8 يناير

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير اليوم أن الشبورة يوم الخميس لا تصل لحد الضباب، وتتساقط على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

السبت 9 يناير

شبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الأحد 10 يناير

شبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس الثلاثاء 5 يناير

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير آخر لها عن تفاصيل حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، وأشارت إلى أن طقس الثلاثاء مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة بجنوب الصعيد نهارا.

كما يكون الطقس بارد ليلاً بالوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلاً على جنوب الصعيد وشمال سيناء، مع تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي وتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، مع استمرار تساقط الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتساقط أمطار بنسبة 30% على بعض مناطق السواحواحل الشمالية الغربية، وذلك كما في التقرير التالي.