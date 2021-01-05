أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تُسير شركة "مصر للطيران" 46 رحلة جوية إلى العديد من مدن وعواصم العالم؛ لنقل 4923 راكبًا. القاهرة تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "خطورة الإلحاد الموجه على أمن المجتمع. العلا تُعقد فى مدينة العلا بالسعودية أعمال الدورة الـ 41 لمجلس التعاون الخليجى. كابول تبدأ الحكومة الأفغانية المرحلة الثانية من محادثات تقاسم السلطة مع طالبان.

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