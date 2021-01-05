نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: شاهد .. نوال الزغبي بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور في ذكرى تأسيس نادي الزمالك.. هاشتاج 110 سنة زمالك يتصدر تويتر رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة بشخصية "كاميليا".. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصور جديدة من مسلسل لؤلؤ بالكاجوال.. رانيا منصور تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها بفيديو طريف.. محمد أنور وشيماء سيف لـ عمرو دياب: إحنا أسفين رسالة ودعاء.. أحمد فلوكس يثير الغموض بمنشور عبر إنستجرام شاهد.. جلسة تصوير لـ نور عمرو دياب بصحبة صديقتها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج 110 سنة زمالك الأول على تويتر.. ومحمد أنور يعتذر لـ عمرو دياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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