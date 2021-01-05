حدث ليلا .. الصحة تعلن مراكز تلقي لقاح كورونا .. الشبورة تحاصر الطرق الرئيسية والصحراوية .. الداخلية ترافق سيارات الأكسجين إلى المستشفيات

نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5-1-2020 أبرزها:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مراكز توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، التابع لشركة سينوفارم الصينية.

حاوط الغموض حادث قتل غريب، حيث تم العثور على ملكة جمال وشخصية مؤثرة تبلغ من العمر 21 عامًا متوفاة بشكل مأساوي، في منزلها، بعد أيام فقط من نشر معايدة بالعام الجديد عبر على انستجرام.

غمرت المياه شوارع مدينة إزمير التركية، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة على المدينة، حيث دخلت المياه إلى المنازل ومواقف السيارات.

رؤية منعدمة، واختفاء تام للأسفلت.. العنوان الأنسب لحالة الطرق الصحراوية والرئيسية مع ظاهرة الشبورة المائية التي تصل للضباب، وتحجب الرؤية تماما.

تدخلت أجهزة وزارة الداخلية، لاصطحاب عدد من السيارات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة؛ عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة.

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق ١٠ طرق رئيسية وصحراوية بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

طالبت السفارة السعودية في الولايات المتحدة من رعاياها الابتعاد عن أماكن التظاهرات المزمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

قال الدكتور ضياء الدين كامل أستاذ واستشاري الباثولوجي في لندن ، إن قرار الاغلاق الذي جاء في بريطانيا كان بناء علي تزايد اعداد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدا وهذا منذ شهر حتي الان مؤكدا ان زيادة الإصابات أدت الي حدوث ضغط كبير علي المستشفيات .

أعلن بيونج ج "بي جاي" باك، المدعي العام الأمريكي في جورجيا، استقالته من منصبه، على خلفية التسريب الذي ظهر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

انتهت حياة مضيفة طيران بطريقة مأساوية على يد 11 رجلا بعد اغتصابهم لها ومن ثم قتلها، ليتم العثور على جثة الشابة في غرفة فندق بالفلبين.

عينت الحكومة اليونانية أول وزير مثلي الجنس في البلاد في تعديل وزاري تم أمس الاثنين.

قرر عبد الواحد السيد حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة المقرر لها بعد أولمبياد طوكيو على مقعد العضوية.

خسر فريق ليفربول أمام منافسه ساوثهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء، الإثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة تمرد مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول ورفضه حضور التدريبات .

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالأنباء عن فتح الحدود والأجواء الجوية والبرية بين قطر والسعودية.

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، لم يفيد مصالح وآمن الولايات المتحدة، مثلما ادعى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.