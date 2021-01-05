انت الان تتابع تفاصيل خبر لميس الحديدي تعلن توقف برنامجها على قناة “ON” لهذة الفترة وموعد عودته والأسباب والتفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت الإعلامية لميس الحديدي بالإعلان عن توقف برنامجها كلمة أخيرة والذي يذاع على قناة “أون” الفضائية”، وذلك لمدة يومين فقط، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، وذكرت الحديدي أسباب توقف كلمة أخيرة، وهو تعقيم الأستوديو بشكل محكم وكذلك الأجهزة الموجودة به للحماية من فيروس كورونا المستجد.

لميس الحديدي تعلن توقف برنامجها على قناة “ON”

وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة، وإصابة أكثر من إعلامي، وكان آخرهم الإعلامي وائل الإبراشي، والذي دخل إلى العناية المركزة منذ أيام بعد حاجته إلى الأكسجين، نظراص لأن الفيروس أصاب الرئة.

وقالت لميس الحديدي أنه سوف يتم تعقيم الأستوديو والأجهزة، لأخذ الحيطة والحذر والحماية من فيروس كورونا، مؤكدةً أنها سوف تعود لتقديم برنامج كلمة أخيرة مرة أخرى عقب الإنتهاء من أعمال التعقيم والتطهير التي تجريها إدارة القناه لحماية العاملين بها.

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وأضافت الحديدي أثناء حديثها عن توقف برنامجها ليومين، أنه كان من المفترض أن يكون هناك لقاء مع أبطال مسلسل لؤلؤ، لكن قرار الإدارة بتعقيم الأستوديو أدى إلى وقف اللقاء، وستكون العودة الأسبوع المقبل.