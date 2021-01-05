تأكيد الرئيس على أهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وجاء على رأسها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأهمية المتقدمة التى توليها الدولة للمبادرة القومية لإحلال، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والتوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" حول سد النهضة الإثيوبى تمتد لمدة أسبوع؛ بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية فى اتفاق السد، وبدء عملية تطعيم لقاح كورونا خلال أيام وذلك للأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة والأورام وكبار السن.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس أطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعة، المالية، الإنتاج الحربى، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلى البنك المركزى والهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى هذا المجال، حيث اطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التى تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، والحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات فى تلك الصناعة.

وخلال اجتماع الرئيس مع ممثلى كبرى الشركات العالمية المشاركة فى المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، أكد السيسى الأهمية المتقدمة التى توليها الدولة للمبادرة، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين، فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين شركات السيارات التى تقوم بالتصنيع المحلى فى مصر، والجهات الحكومية فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعى".

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة أطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلاً عن آليات التمويل الميسرة.

بدورهم، أعرب ممثلو شركات السيارات، التى تقوم بالتصنيع المحلى فى مصر، والمشاركة فى المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسى، وأنهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم أفضل العروض والطرازات فى إطار المبادرة سواء السيارات الملاكى أو الأجرة أو الميكروباص وبأحدث التقنيات والمواصفات الفنية.

وفى سياقٍ آخر، تناولت الصحف تأكيد وزارة الموارد المائية والرى أنه فى إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، حول سد النهضة الإثيوبى، والمنعقد برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى الذين يشاركون فى المفاوضات، تم التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية فى اتفاق سد النهضة، على أن يتم فى نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وذكرت وزارة الرى أنه فى هذا الإطار، قامت إثيوبيا بإرسال دعوة لعقد الاجتماع، حيث شارك فى الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى.

وأضافت أن السودان لم تشارك فى الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسى الوزارى المقرر عقده يوم 10 يناير الجارى، خاصة وأن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفى إطار منفصل، أبرزت الصحف إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بدء عملية تطعيم لقاح كورونا خلال أيام، وذلك للأطقم الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة والأورام وكبار السن، من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص باللقاح.

جاء ذلك فى تصريحات للوزيرة على هامش تفقد مركز طبى القطامية، والذى تم تخصيصه ليصبح أحد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز تمهيدا لبدء تلقى المواطنين للقاح تباعا وفقا للفئات المستحقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم صندوق "تحيا مصر" لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من جميع أعمال رفع الكفاءة بالمركز خلال 48 ساعة، وذلك من حيث تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المرافق، وكذلك تجديد الفرش غير الطبى وتجهيز استراحات للمواطنين تشمل كراسى متحركة، حرصا على خدمة وسلامة كبار السن، لافتا إلى أن مركز طبى القطامية أحد المراكز الطبية المتميزة بمحافظة القاهرة والذى شارك فى التجارب الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد فى مرحلتها الثالثة ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية".

وأضاف مجاهد أن الوزيرة تفقدت المسارات المقرر أن يمر بها متلقو اللقاح بالمركز، بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى، حيث تفقدت غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية لما بعد التطعيم، وصيدلية المركز، مشيرا إلى أنه بعد تلقى الجرعة الأولى يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه موعد تلقى الجرعة الثانية بنفس المركز.

وتابع أن الوزيرة تفقدت التجهيزات الطبية بمركز تلقى اللقاح للاطمئنان على توافر جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية وثلاجات حفظ اللقاحات، وأجهزة الكمبيوتر لتسجيل البيانات، وذلك ضمن ميكنة كافة مراكز تلقى اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التى تربط بين الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقى جرعات اللقاح.

وذكر مجاهد أنه تم تخصيص عدد من المراكز الطبية بجميع محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، تضم أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقى اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبى يضم صيادلة وتمريض، ومدخلى البيانات وإداريين مدربين على أعلى مستوى.