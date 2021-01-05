سكك حديد مصر تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت سكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن التأخيرات كالتالى: أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 50 دقيقة ثانياً: خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى: القاهرة / أسيوط مدة 60 دقيقة أسيوط / أسوان مدة 45 دقيقة ثالثاً: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة : خط خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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