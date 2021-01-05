تخدم 7 قرى.. محافظ القليوبية يشهد تسليم أرض لإقامة محطة معالجة صرف صحى

جدة - نرمين السيد - شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، إجراءات استلام قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة تقع بحوض الهضيبى رقم 10 بزمام عرب الصوالحة مركز شبين القناطر بمساحة 3 أفدنة لخدمة 7 قرى وهى "تل بنى تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيرى- كفر الشرفا- منشأة الكرام- كفر الشيخة سالمة- كفر الصهبى" لإقامة محطة معالجة صرف صحى بطاقة 20 ألف متر3/يوم ، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 200 مليون جنيه، وتم تسليمها إلى مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.





جدير بالذكر أنه على مدار السنة الماضية تم بذل الكثير من الجهد بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإنهاء تلك المشكلة وتسليم قطعة الأرض لإقامة مشروع خدمى لأبناء مدينة شبين القناطر، خصوصا بعد أن تم الحصول على موافقة وزارات البيئة والزراعة والإسكان، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية وجميع قيادات المحافظة على الجهود التى بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء فى تنفيذ المشروع والذى من المتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2022.

وجاءت إجراءات التسليم بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد محمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندسة هالة عبد المنعم مدير مديرية المساحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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