بعد تلاشى الشبورة.. المرور تفتح طرق السويس والإسماعيلية وبلبيس وبورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق العين السخنة، بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وسحب أى كثافات ترصد بالمحاور.





كما أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق السويس وطريق بلبيس الصحراوى وطريق بورسعيد المتجه لدمياط بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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