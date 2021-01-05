توفير وحدة إسعاف داخل جامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد -

وثمن الدكتور منصور دور هيئة الإسعاف، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون كامل معها، وأن الجامعة مستعدة لخدمة المجتمع بأى شكل من الأشكال.

تأتىي هذه الوحدة لخدمة القطاع الغربى من مدينة بني سويف خصوصًا أن كل المرتكزات السابقة كانت فى القطاع الشرقى من المدينة ما يؤخر وصول سيارات الإسعاف للقطاع الغربي خاصة وقت غلق المزلقان سابقًا، بهدف الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من غرب المدينة والقرى المجاورة لها.