الرى: استخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.





جاء ذلك لمتابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، وأن الوزارة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى، وأنه جارٍ تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى نظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، حيث تم بمجهودات مهندسى الوزارة تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

وعقب الاجتماع، زار الدكتور صالح الشيخ وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط حيث استعرض المجهودات التى تقوم بها الوحدة فى مجال استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما زار الدكتور صالح الشيخ، الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، حيث استعرض منظومة الرصد الآلى "التليمترى"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسؤولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

واستعرض جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى والذى يقوم بتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه مشبعة، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.