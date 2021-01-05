خدمات طبية متميزة.. جهود مستشفى الطلبة بجامعة حلوان لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - نفذت مستشفى الطلبة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تعزيز خدماتها التى تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب جامعة حلوان، والمستشار الطبى الدكتور رئيس الجامعة، والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.





نفذت مستشفى الطلبة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تعزيز خدماتها التى تقدمها تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب جامعة حلوان، والمستشار الطبى الدكتور رئيس الجامعة، والدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة.

وتقوم مستشفى الطلبة جامعة حلوان بعمليات التعقيم و توفير الخدمة الطبية والعلاج لطلاب الجامعة، وتكليف فريق مكافحة العدوى بتعقيم العيادات، ووحده الغسيل الكلوى وذلك بشكل يومى قبل بدأ العمل وبعد إنتهاء العمل مع توفير وسائل الوقاية الشخصية للفريق الطبى.

كما تقوم الفرق الطبية بالكشف وعلاج ومتابعه مرضى الأمراض المزمنة، والأمراض الأخرى من الطلاب بعيادات مستشفى طلبة جامعة حلوان مع صرف العلاج للطلبة المرضى من خلال صيدلية عيادات مستشفى الطلبة وذلك من خلال العمل بعيادة فرز مستقلة عن بقية العيادات تستقبل الطلبة من بداية دخولهم للمستشفى وتقوم بقياس الحرارة وسؤال الطلبة عن أى أعراض أخرى يشعرون بها.



كذلك يستمر العمل بالعيادة المستقلة للكشف على الحالات المشتبه بإصابتها "بفيروس كوفيد 19" يتم تحويل الطلبة لها من عيادة الفرز، وتشكيل فريق طبى من الاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة لتقييم الحالات الطبية المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 وعمل التحاليل والاشعات المطلوبة لهمـ وصرف العلاج للطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 حسب البروتوكول الطبى المعتمد وتوفير العلاج من خلال صيدليه عيادات مستشفى الطلبة.

كذلك تقوم المستشفى بمتابعة الطلاب المشتبه بإصاباتهم بكوفيد 19 يوميا من خلال لجنه طبية لمتابعه الطلاب يوميا من خلال الاتصال وطرق التواصل وتوفير الدعم الطبى و العلاج المطلوب لهم.

كما يستمر العمل بوحده الغسيل الكلوى بكامل الطاقة مع اتخاذ أقصى القواعد الاحترازية والتعقيم المستمر، وتقديم خدمه الغسيل الكلوى و علاج الاورام لمرضى مستشفى بدر الجامعى وذلك عقب قرار تحويلها إلى مستشفى عزل.