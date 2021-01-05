أشرف رسلان يتابع الأعمال بين خطى السكة الحديد والقطار الكهربى بالروبيكى

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير النقل بمراجعة وتنسيق الأعمال بين خطى السكة الحديد والقطار الكهربى فى المسافة من محطة عدلى منصور ومحطة الروبيكى.
تم الاجتماع مع مسؤول مشروع القطار الكهربى عن الهيئة القومية للأنفاق، ومديرى المشروع من الشركات المنفذة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد أملاك السكة الحديد من الجهة الجنوبية لإقامة سور مشترك يضم خطى القطار الكهربى وخط السكة الحديد فى المسافة من محطة عدلى منصور والروبيكى، طبقًا لتوجيهات الوزير، على أن يتم ذلك بلجنة مشتركة بين السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق، كما تم مراجعة أعمال السكة فى المسافة المذكورة.
بعدها تفقّد رئيس الهيئة محطة الروبيكى وبدر، مطالبًا بإعادة تأهيل أحواش ومحطات الروبيكي/ درب الحاج/ الشروق، وكذا مراجعة السكك على طول المسافة من كم 17 وحتى كم 45 على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر يونيو الجارى.
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