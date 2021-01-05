القوى العاملة: تعيين 550 شابا منهم 8 من ذوى القدرات بقنا

وأوضح الوزير، فى بيان صحفى، أن المسجلين بمكاتب التشغيل بلغوا 2107 شابا، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة.
وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 81 ألف جنيه، لـ 38 عاملاً، وصرف 26 ألفاً و138 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 133 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 107 آلاف و 138 جنيها لـ 171 عاملاً من المسجلين بالمديرية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاها الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضى، أشارت فيه إلى أنه تم التفتيش العمالى على 710 منشأة، وأسفر عن تحرير 50 محضراً عماليا، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وتبقت 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
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