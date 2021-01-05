يناقش ملفات مهمة.. بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس الإثنين قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة.
كما شمل القرار وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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