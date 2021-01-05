القوي العاملة : تعيين 550 شاباً منهم 8 من ذوى القدرات بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 550 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 8 من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شاباً ، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 81 ألف جنيه ، لعدد 38 عاملاً ، وصرف 26 ألفاً و 138 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 133 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 107 ألفاً و 138 جنيه لـ 171 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاها الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشارت فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 710 منشأة، وأسفر عن تحرير 50 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 5 شكاوي للقضاء ، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة، ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .