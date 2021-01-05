جوجل تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتعزيز مرور البيانات الدولية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع جوجل العالمية لتقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بالأخيرة عبر الشبكة الدولية الأرضية الخاصة بالمصرية للاتصالات.

وتوفر المصرية للاتصالات الحماية لحركة مرور البيانات الدولية الخاصة بجوجل من خلال محطات إنزال الكابلات البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمربوطة بعدة مسارات أرضية، مع إعادة توجيه الحركة من مسار لآخر بمرونة عالية وبشكل تبادلي فائق السرعة، إضافة إلى حصول جوجل على سعات دولية لأوروبا عبر البحر المتوسط على نظام الكابل البحري "تي إي نورث" المملوك للمصرية للاتصالات. ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع في النصف الأول من عام 2021.

وتتوقع المصرية للاتصالات نمو إجمالي الإيرادات بنسبة تتراوح بين أحادية متوسطة إلى مرتفعة في 2021، وتهدف إلى تعزيز محفظة خدماتها وتوسيع وجودها المحلي والدولي، وذلك وفقا لموازنة الشركة. وتتطلع المصرية للاتصالات أيضا إلى تنويع مصادر إيراداتها من خلال تطوير البنية التحتية لشبكتها وبناء مراكز بيانات جديدة.