مدير مكتب مؤسسة اليابان: مصر نافذتنا للعالمين العربي والإسلامي

أكد يو فوكازاوا، مدير مكتب مؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة، أن مهمة المؤسسة الثقافية هي تعزيز العلاقات بين اليابان والدول الأخرى، وبناء الثقة وتفعيل منصة للتعريف باليابان، ولكي تحقق هذا الهدف دشنت طوكيو حوالي 25 مكتبا في 24 دولة.

وتابع فوكازاوا خلال ندوة له في ضيافة موقع "دوت الخليج" أن هناك مكتب واحد فقط في قارة أفريقيا وهو الموجود في القاهرة هنا في مصر، والسبب في وجوده هنا هو أن الحضارة ولدت في مصر وكذلك مصر هي نافذة للعالم العربي، والعالم العربي على غير دراية كاملة باليابان كما أن مصر نافذة للعالم الإسلامي أيضًا.

وقال مدير مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة إن نشاطات المكتب تتركز حول ثلاثة مجالات هي الفن والثقافة-اللغة اليابانية- والحوار العقلي، مشيرا إلى أنه يعمل في مصر في منصبه كمدير للمؤسسة منذ حوالي 3 سنوات وأربعة شهور، ويستمتع بإقامته بالقاهرة والزخم الثقافي بها، وخلال الأيام الماضية أقيم معرضا بدار الأوبرا المصرية برعاية المؤسسة حيث تم عرض الأعمال الفنية المطبوعة في اليابان في فترة السبعينات من القرن الماضي، وهذا المعرض هو معرض جائل وبه الكثير من التنوعات.

وأضاف أن المعرض برعاية مؤسسة اليابان فرع الفنون الجميلة وبدأ يوم 17 ديسمبر 2020 واستمر حتى أمس الاثنين 4 يناير 2021، وعنوانه "ما وراء الصورة" مطبوعات فوتوغرافية يابانية من فترة السبعينات"، وهو عن الصور الفوتوغرافية المعاصرة لهذه الفترة، وشمل 30 عمل لحوالي 18 فنان وأقيم بقاعة صلاح طاهر، وهذه هي المجموعة الخاصة لمؤسسة اليابان وهو لفن الطباعة بقوالب خشبية "أوكيويوه" ولكن الفنانين المعاصرين الحاليين يقومون الآن بطباعة الصور الفوتوغرافية- طباعة من الورق والقطن والنحاس والحجر، وكان فن تحويل الصور صعب جدا خلال تلك الفترة.

وأوضح أن هذا الفن كان له تأثير عظيم على الحركة الفنية في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، ومن أبرز الفنانين الذين تأثروا بهذا الفن كان الفنان الهولندي فان جوخ، وظهرت تعليقات الفنانين المصريين خلال المعرض بأنه كان رائعا خاصة د. محمد أبو النجا الذي أكد أنه كان معرضا فريدا لم يسبق أن أقيم مثيل له.

وذكر فوكازاوا أن نشاطات المؤسسة تشمل أيضا، عقد مهرجان اليابان للأفلام ومعارض الفنون الجميلة والحفلات الراقصة من الفن الياباني الشعبي، ومهرجان إيجي كوم، الذي كان يلقى قبولا في مصر خلال إقامته قبل كورونا.

وقال:"نساهم في تعليم اللغة اليابانية لحوالي 200 طالب كل عام في القاهرة والأسكندرية، ونتعاون مع الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية، كما أننا نقيم دورات خاصة بنا أيضا، ونعقد ورش عمل لمدرسي اللغة اليابانية، والمجال الثالث الخاص بالحوار العقلي نحضر من خلاله علماء يابانيين للجامعات المصرية للتدريس والتعريف باليابان وكذلك نرسل معلمين من اليابان إلى مصر وكذلك هناك زمالات بين الجانبين.

وأضاف أن مؤسسة اليابان تدعو أيضا الأساتذة المتخصصين لزيارة مصر والجامعات وعقد محاضرات ومن خلال منح لليابان، إلا أن فيروس كورونا غير الكثير من أنشطة المؤسسة وكل المنظمات الثقافية عانت بسبب ذلك، ف:"على سبيل المثال فإن أنشطتنا .. دورات اللغات الخاصة باللغة اليابانية تحولت لدورات عبر الانترنت وكذلك الفنانيين اليابانيين الذين كنا نستقدمهم لإقامة حفلات في مصر فعلوا ذلك من خلال الإنترنت وكذلك أسبوع الافلام اليابانية سنقيمه في مارس أونلاين، وكذلك الأعمال الفنية والترجمة والمسرحيات نحاول ترجمتها للغة العربية حتى يقوم الفنانون بقراءتها والتعرف عليها وتحويلها لأعمال فنية فيما بعد.

وأكد أن المؤسسة لديها دورات خاصة لتعليم اللغة اليابانية وتقدم دورات مجانية للمصريين في كل مكان ولو لدى أي مواطن اتصال بالإنترنت يمكنك أن يحصل على دورة اللغة اليابانية، وهناك جلسات تدريبية للجميع، وهناك مدرس ياباني يتحدث العربية وبالتالي يسهل عملية تعليم اللغة اليابانية.