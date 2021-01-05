رغم كورونا.. انتخابات فرعيات المحامين فى موعدها

تجري نقابة المحامين انتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات فى المواعيد المحددة. وحتى الآن لم تصدر أى قرارات جديدة بشأن تأجيل عقد الانتخابات وذلك رغم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا .

وأغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات باب تلقى طلبات المرشحين نهاية ديسمبر الماضى وتلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير الجارى بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

من جانب آخر شكلت النقابة لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لإنهاء أي مشكلات تعترض الجمعية العمومية بانتخابات الفرعيات.

وقرر نقيب المحامين رجائي عطية، تشكيل لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لإنهاء أي مشكلات قد تعترض أعضاء الجمعية العمومية بانتخابات الفرعيات، مكلفا لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الحفيظ الروبي لإتمام ذلك، وجاء نص القرار كالتالي :-

أولا: تشكل لجنة برئاسة الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعضوية الأساتذة؛ عبدالمجيد هارون، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، ومحمد عبدالوهاب.

ثانيا: تكون مهمة اللجنة تشكيل لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات الفرعية المزمع عقدها، تكون مهمتها التواصل مع النقابة العامة لإنهاء أي مشكلات قد تعترض أعضاء الجمعية العمومية وإنهاء كل الخدمات.

ثالثا: تكون هيئة اللجان مشكلة من المحامين غير المرشحين، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين من السادة المرشحين.

رابعا: تخطر جميع الإدارات بالنقابة العامة للتعاون وتسهيل مأمورية اللجان.