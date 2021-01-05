سر رفض السودان المشاركة في اجتماع سد النهضة

رفض السودان حضور محادثات سد النهضة أمس، الاثنين، بعد عدم تلبية طلبه بعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء الأحد.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان لها، إنه بدلا من ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة في اجتماع أمس، الاثنين، "تأكيدا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة".

وكان السودان هدد العام الماضي بمقاطعة المحادثات إذا لم يتدخل الاتحاد الأفريقي كوسيط بها، وهو ما جرى دون تقدم كبير على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية.

من جانبها، قالت وزارة الري المصرية أمس إنه جرى أمس عقد اجتماع بين وزراء الري من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والمراقبين والخبراء المعينيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويوم الأحد تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وفى هذا الإطار، فقد قامت إثيوبيا بإرسال دعوة لعقد الاجتماع أمس 4 يناير 2021، حيث شارك في الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبون والخبراء المعينون من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى، ولم تُشارك دولة السودان في الاجتماع، وعليه فقد تم نهو الاجتماع وتم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.