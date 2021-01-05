من محطة عدلي منصور للروبيكى.. رسلان يبحث إقامة سور مشترك بين خطي القطار الكهربى والسكة الحديد

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، يرافقه نائب قطاع الخدمات المشتركة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، خط السكة الحديد فى المسافة من كم ١٧ حتى محطة الروبيكي بكم ٤٥ خط عين شمس/ السويس.



وتم عقد اجتماع مع المهندس أيسر أحمد، مسئول مشروع القطار الكهربى عن الهيئة القومية للأنفاق، ومديري المشروع من الشركات المنفذة، تم خلاله الاتفاق على تحديد أملاك السكة الحديد من الجهة الجنوبية لإقامة سور مشترك يضم خطي القطار الكهربى وخط السكة الحديد فى المسافة من محطة عدلي منصور والروبيكى، طبقًا لتوجيهات وزير النقل، على أن يتم ذلك بلجنة مشتركة بين السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق، كما تمت مراجعة أعمال السكة فى المسافة المذكورة.

بعدها تفقّد رئيس الهيئة محطة الروبيكي وبدر، مطالبًا بإعادة تأهيل أحواش ومحطات الروبيكي/ درب الحاج/ الشروق، وكذا مراجعة السكك على طول المسافة من كم ١٧ وحتى كم ٤٥ على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل بمراجعة وتنسيق الأعمال بين خطي السكة الحديد والقطار الكهربي فى المسافة من محطة عدلي منصور ومحطة الروبيكى.