بعد إعلان استمرار العمل بالحضانات.. التضامن تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50٪؜، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت نيفين القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام، بنسبة الاشغال المحددة بـ50٪؜، مشددة على أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.