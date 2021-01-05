بعد إعلان استمرار العمل بالحضانات.. التضامن تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضحت نيفين القباج أن عمليات المتابعة علي الحضانات ستستمر مع الالتزام، بنسبة الاشغال المحددة بـ50٪، مشددة على أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.
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