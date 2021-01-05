شركة الاتحاد العربي للنقل البري تواصل أعمال تعقيم الأتوبيسات لمواجهة كورونا.. صور وفيديو

تواصل شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ،أعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا. جدير بالذكر أن وزارة النقل،تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا،حيث تعمل الهيئة منذ بداية الجائحة على تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري.

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