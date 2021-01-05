للتعرف على أنشطة الشركة.. مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران، طلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر للقيام بزيارة تعريفية لمتحف مصر للطيران التاريخي والتعرف علي أنشطة الشركة وكيفية تعاملها مع وسائل الإعلام خاصة في فترة الأزمات.

يأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الوعي والتثقيف لدى الشباب بجميع أعمارهم وتعريفهم بالمجالات المختلفة ومنها منظومة الطيران المدني المصري ،ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا اهتماما كبيرا في مختلف المجالات.

وخلال الزيارة تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لاستقبال الطلبة الذين أبدوا إعجابهم بمتحف مصر للطيران وامكانيات وتاريخ الشركة الوطنية العريق، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعد بمثابة إضافة كبيرة لهم في المجال الاعلامي والتعرف علي سوق العمل عن قرب.

وقدم مشرفو الزيارة الشكر لمصر للطيران علي هذه الزيارة التعريفية التي نظمتها الإدارة العامة للدعاية والإعلام بالتنسيق مع العلاقات العامة بالشركة القابضة لمصر للطيران.