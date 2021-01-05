نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوي العاملة : تعيين 550 شاباً.. منهم 8 من ذوى القدرات واستخرج 593 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 550 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 8 من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2107 شابًا، فضلا عن استخراج 593 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 81 ألف جنيه، لعدد 38 عاملًا، وصرف 26 ألفًا و138 جنيهًا للرعاية الصحية لـ 133 عاملًا، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 107 ألفًا و138 جنيه لـ 171 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاها الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال نوفمبر الماضي، أشارت فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 710 منشأة، وأسفر عن تحرير 50 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وتحويل 5 شكاوي للقضاء، وتبقت 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 149 منشأة،، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.