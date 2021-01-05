انت الان تتابع تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي وشروط التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحويل السيارات للغاز الطبيعي، من الموضوعات التي زادت عليها عمليات البحث خلال الساعات الماضية وكثرت فيها التساؤلات حيث يود المواطنون معرفة الأوراق المطلوبة لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي والشروط المطلوبة والخط الساخن للاستفسار.

وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة بحضور الرئيس السيسي أمس الاثنين مبادرة، إحلال جميع السيارات إلي العمل بالغاز الطبيعي حيث بدأت منذ أمس وتستمر الفعالية حتي غدا الأربعاء 6 يناير الجاري.

ومدة المبادرة حسب وزارة الصناعة والتجارة تستمر 3 سنوات وتهدف إلي إحلال السيارات المتهالكة في مقابل فائدة تصل إلي 3% وتصل فترة السداد حتي 10 سنوات في جميع البنوك.

ونتعرف في السطور التالية علي محافظات المرحلة الأولي من المبادرة، والخط الساخن والأوراق المطلوبة للتقديم لتحويل السيارة إلي الغاز الطبيعي، وكذلك الشروط المطلوبة لتحويل السيارة.

الشروط الواجب توافرها لتحويل السيارة إلي الغاز الطبيعي

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الوزارة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتولي تحويل 150 ألف سيارة خلال المبادرة لتحويل السيارات إلي الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار جنيه، وحددت وزارة الصناعة والتجارة بعض الشروط الواجب في صاحب السيارة المرغوب تحويل السيارة الخاصة به إلي الغاز الطبيعي علي النحو التالي:

لابد أن يكون عمر المتقدم عند تسديد الأقساط لا يزيد عن 55 عاما ولايقل في كل الأحوال عن 21 عاما. يشترط في المتقدم للتحويل سيارته إلي غاز أن يكون حاصلا علي رخصة قيادة ولابد أن تكون سارية. أن يتعهد المتقدم بشكل مكتوب الالتزام في سداد المبلغ المستحق للسيارة حسب شروط السداد. تقديم الشخص المتقدم إثبات القدرة المالية للسداد بإجمالي الدخل الشهري إرفاق المستدات والوثائق وتقديمها والتي تثبت ملكية عقار أو حياز أرض أو دويعة بنك. تدفع الأقساط بمدة تصل لـ 10 سنوات وتسدد الأقساط لمدة 120 شهرا مع فترة سماح تصل لـ 3 شهور كحد أقصي.

محافظات المرحلة الأولي والخط الساخن

وانطلق المرحلة الأولي من مباردة تحويل السيارات للغاز الطبيعي في بعض المحافظات وهي :”القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد والقليوبية”، ووفرت وزارة التجارة والصناعة خط ساخن وهو 19733، حيث يمكن الأشخاص معرفة جميع الأمور المتعلقة بالمبادرة ويجدون من خلال الاتصال ردا علي جميع الاستفسارات الخاصة بالسداد والتسهيلات الموجودة وغيرها من المعلومات.

الأوراق المطلوبة لإحلال السيارات للغاز الطبيعي

كشفت وزارة التجارة والصناعة، أن الأوراق المطلوب لإحلال السيارات وتحويلها للغاز الطبيعي الخاص بالشخص المتقدم جاءت علي النحو التالي: