انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب الثلاثاء لأعلى مستوى في 8 أسابيع.. وعيار 21 يسجل 843 جنيهًا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تواصل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر صعودها بداية من العام الجديد، متأثرة بأرتفاع أسعار أوقية الذهب على متسوى العالم بسبب تداعيات فيروس، كورونا، واليوم الثلاثاء شهدت أسعار الذهب قفزة في ارتفاعاتها ووصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 8 أسابيع في التعاملات الصباحية ليستمر مسلسل الصعود في بورصة أوقية الذهب في الأسواق العالمية.

ويهتم المقبلون على الزواج بمتابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، نظرًا لشراء كميات كبيرة كهدايًا طبقًا للنظام المتعارف في مصر كما يقبل المواطنون على شراء الذهب النفيس ومنحه كهدايًا قيمة بعضهم البعض، خلال أعياد الميلاد أو أعياد الأم وفي المناسبات، فيما يسعى آخرون إلى الاستثمار فيه وتحويل الذهب إلى سلعة آمنة للتجارة، وتحويل الأموال النقدية إلى سلع ذهبية في ظل المخاطر التي يواجها الاستثمار وابتعاد المواطنين عنه بسبب تداعيات فيروس” كورونا”.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ووصل سعر جرام 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بين المصريين إلى 843 جنيهًا، غير شامل المصنعية، فيما ارتفعت أسعار جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية ليصل إلى 961 جنيهًا، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 722 جنيهًا.

وسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعًا نحو 6744 جنيهًا بوزن 8 جرامات وعيار 21، وسجلت أسعار أوقية الذهب اليوم ارتفاعًا في عيار 24 نحو 28800 جنيها ويصل وزن أوقية الذهب نحو 30 جراما.

عيار جرام الذهب سعر جرام الذهب أسعار جرام الذهب عيار 21 843 جنيهًا أسعار جرام الذهب عيار 24 961 جنيهًا أسعار جرام الذهب عيار 18 722 جنيهًا أسعار جنيه الذهب 6744 جنيهًا أسعار أوقية الذهب 28800 جنيهًا

وتختلف أسعار مصعنية الذهب طبقًا كل محل صاغة على حدة ويضع كل محل تسعيرة مخصصة عن الأخر أو الحصول على نسبة من إجمالي المبيعات فيما يترواح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا طبقًا لعيار كل جرام عن الآخر.

أسعار الذهب مرشحة للزيادة في مصر

من جانبه علق سكرتير شعبة الذهب بغرفة الذهب نادي نجيب، قائلًا أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر مرشح للزيادة التي تلقي بظلالها على المحلات التي تتوقف المبيعات فيها أو التأثير عليها بشكل قوي بسبب إحجام المواطنين عن عمليات البيع أو الشراء.

ولفت نادي نجيب أن أسعار الذهب مرشحة لاستقرار عن أسعار842-845 جنيها للجرام في ظل استمرار المضاربات عالميًا في أسعار أوقية الذهب.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتداعيات فيروس”كورونا” والإجراءات الصارمة ومرحلة فرض القيود والإغلاق التي تواجهها دول العالم، مع انتشار التدابير الأكثر صرامة للحد من تفشي الوباء في ظل التخطب العالمي من الإعلان عن عدة لقاحات لمواجهة الوباء إلًا أنه غير كافية حتى الآن لهزيمة الوباء.