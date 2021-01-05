وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية شهر عقارى ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - ونص القرار بأنه بعد الإطلاع على القانون رقـم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بـشأن التوثيـق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الـشهر.

قرر الوزير بإنشاء مأمورية للشهر العقارى باسم "مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد ببنى سويف الجديدة" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف، تختص بكل طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليهـا، على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بمدينة بنى سويف الجديدة بكل مكوناتها الإدارية.