التضامن: استمرار العمل بالحضانات وتقليل الكثافة لـ50%

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت نيفين القباج، أن عمليات المتابعة على الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ50%، مشددة على أنه فى حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة وهى نسبة قليلة.