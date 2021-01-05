وأشار بيان صحفى للوزارة اليوم، إلى الاهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا المرفق الحيوى، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعاتها، وأن الهيئة وضعت افتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور .
وأضاف المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، أن الموقع يوفر الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معاً لأعلى خدمة مطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتزامن مع بداية 2021.. السكة الحديد تطلق موقعها الرسمى فى ثوبه الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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