بالتزامن مع بداية 2021.. السكة الحديد تطلق موقعها الرسمى فى ثوبه الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إطلاق الموقع الرسمى للهيئة فى شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد 2021.





وأشار بيان صحفى للوزارة اليوم، إلى الاهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا المرفق الحيوى، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكافة قطاعاتها، وأن الهيئة وضعت افتتاح موقعها الإلكترونى الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور .

وأضاف المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، أن الموقع يوفر الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع أرقام التليفونات التى تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معاً لأعلى خدمة مطلوبة.

