رئيس الوزراء: جهد خارق من الأطقم الطبية لحماية المواطنين من كورونا

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة إلى أعضاء الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن هذا هو أول اجتماع لمجلس الوزراء فى العام الجديد، مُتمنيا بهذه المُناسبة أن يكون عام خير على مصر والبشرية جمعاء.





كما توجه مدبولى بالتهنئة للمصريين المسيحيين فى الداخل والخارج، بمُناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، مُتمنيا لهم دوام الصحة والسعادة والخير.

ولفت رئيس الوزراء إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والإطلاع على خطط وبرامج الحكومة فى إطار المُبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عبر برامج تمويل وتسهيلات للمواطنين.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وكل الوزراء الذين ساهموا فى هذا الحدث، وصندوق تحيا مصر، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى، لما يحققه ذلك من عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى موقف جهود مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، فى كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك احتياطيا كافيا فى كُل محافظة.

وأوضح مدبولى أن هناك ما يقرب من 500 مستشفى تقدم خدماتها حاليا لمرضى فيروس كورونا، سواء مُستشفيات وزارة الصحة، التى بلغت نحو 363 مستشفى، وكذا مُستشفيات التعليم العالى، وغيرها من الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهوداً ضخمة لمواجهة هذا الوباء العالمى، والأطقم الطبية تؤدى واجباتها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فى متابعة تنفيذ القرارات الإحترازية، وفى مقدمتها الإلتزام بارتداء "الكمامة" فى الأماكن العامة والمزدحمة، مؤكدا أن الحكومة جادة وحاسمة فى تطبيق هذه القرارات للحفاظ على المجتمع، لافتا إلى أن وزارة الداخلية، حررت أكثر من 21 ألف غرامة فورية للمخالفين فى يوم واحد، ويتم تشديد المتابعة فى كل المولات والمطاعم والكافيهات دون تهاون.

وثمن رئيس الوزراء الجُهد الخارق المبذول من الأطقم الطبية فى هذه المرحلة لحماية المواطنين المصريين من "كورونا" والحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها تقوم بملحمة حقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، مُتوجها بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والمسئولين عن مواجهة هذا الوباء.