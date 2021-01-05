وزير العدل: إنشاء مأمورية شهر عقارى بأسيوط الجديدة

جدة - نرمين السيد - ونص القرار انه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوتيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بنتظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
ونص القرار على إنشاء مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر "التجمع العمرانى الجديد بأسيوط الجديدة" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسيوط، تختص بكل طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها، على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصها بمدينة أسيوط الجديدة بكل مكوناتها الإدارية.
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