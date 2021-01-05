صور.. تطهير المنشآت الحيوية بالقليوبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملات التطهير للحد من إنتشار فيروس كورونا، إذ تم اليوم تطهير الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، وذلك بناء على تعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات المهندس على عبدالستار سيد أحمد، رئيس مدينة ومركز بنها.





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