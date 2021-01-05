سترات وكمامات.. إجراءات احترازية مشددة من النيابة العامة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وشددت النيابة على عدم السماح بالدخول إلى النيابات أو الإدارات المختلفة دون ارتداء الأقنعة، وإخطار الجهات المختلفة بعرض المتهمين على النيابات مرتدين الأقنعة، والتنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتعقم النيابات بصورة دورية وإرسال ما يفيد ذلك لإدارة النيابات أسبوعيا، على أن تتحمل الإدارة أية تكاليف خلال ذلك.

كما أنه بناء على تعليمات المستشار النائب العام، وفى إطار اتخاذ النيابة العامة إجراءاتها لمواجهة الموجه الثانية لفيروس كورونا، ووفرت إدارة النيابات أقنعة طية عالية الجودة وزجاجات كحول لكل الأعضاء والموظفين والعاملن والسائقين والحرس ومندوبى الشرطة المنتدبين بإدارة مكتب النائب العام والنيابات المتخصصة ودوائر نيابات الإستئناف على مستوى الجمهورية، وفقًا للإعداد المرسلة منها.

وشددت النيابة باستمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وإجراءات التعقم وارتداء الأقعة واسخدام الكحول فى تطهير الأيدى بكل النيابات والإدارات المختلفة.. كما سلمت إدارة النيابات 120 سترة واقية لكل نيابة استئناف ومثلها للموظفن بها، وتسليم نيابة أمن الدولة العليا 14 سترة للأعضاء، ومثلها للموظفين لاستخدامها فى الانتقال لمناظرة الجثامين وإجراء المعاينات خلال التحقيقات.

مع اعتبار أمر ارتداء الأقنعة والسترات المذكورة أمرًا إجباريًا وليس اختياريًا، وأن يجرى ارتدائها وفق اشتراطات وزارة الصحة، والالتزام بمتابعة تنفيذ ذلك بدقة تحت الاشراف المباشر من القيادات بالنيابات والإدارات المختلفة.