الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على اتفاقيتين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القانون رقم 159 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن. في. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس علي الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .