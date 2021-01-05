حركة المرور والشبورة.. فتح الإسكندرية الصحراوي ومحوري 26 يوليو و30 يونيو

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق الإسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو ومحور 30 يونيو بعد تلاشى الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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